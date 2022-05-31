Цена нефти Brent превысила 122 доллара за баррель

В последний раз стоимость нефти поднималась до этой отметки в конце марта.

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Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 122 доллара впервые с 24 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Цена июльских фьючерсов марки Brent по состоянию на 3.10 мск росла на 0,54 процента, до 122,33 доллара за баррель. Стоимость августовского фьючерса увеличивалась на 0,64 процента, до 118,33 доллара.

Лидеры Евросоюза по итогам саммита 30 мая договорились о частичном нефтяном эмбарго против России. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, оно затронет две трети импорта российской нефти в Европу, но не коснется нефти, поступающей по трубопроводу. Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, до конца года ЕС планирует отказаться от 90 процентов импорта нефти из РФ.