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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС откажется от 90% импорта нефти из РФ к концу года

Максим Крюков
02:41 31.05.2022
Ранее глава Евросовета заявлял, что эмбарго покроет порядка двух третей российского экспорта нефти в Европу.
Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС откажется от 90% импорта нефти из РФ к концу года
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Страны Евросоюза планируют отказаться от 90% импорта нефтепродуктов из России до конца этого года. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я приветствую соглашение на Европейском совете по нефтяным санкциям против России. Это позволит сократить нефтяной импорт из РФ на 90% до конца года», - написала она в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в европейских источниках появилась информация о том, что страны ЕС пришли к соглашению об отказе к концу года от танкерных поставок российских нефтепродуктов в Европу, отложив запрет на импорт трубопроводной нефти. Сообщается, что рестрикции не будут включать ограничения на перевозку нефти из России европейскими танкерами в страны, которые не являются членами Евросоюза.

Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны Европейского союза договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России. Кроме того, по его словам, новый пакет санкций затронет отключение Сбербанка от SWIFT, запрет трех российских телеканалов, а также персональные санкции.

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