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Орбан заявил, что нефтяное эмбарго против РФ не коснется Венгрии

Анна Касаткина
03:18 31.05.2022
Лидеры страны ЕС по итогам саммита 30 мая достигли соглашения об ограничении поставок российской нефти.
Орбан заявил, что нефтяное эмбарго против РФ не коснется Венгрии
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Нефтяное эмбарго Евросоюза против России не затронет Венгрию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Соглашение достигнуто. Нефтяное эмбарго не затронет Венгрию», - написал он на своей странице в Facebook*.

Лидеры страны ЕС по итогам саммита 30 мая достигли соглашения об ограничении поставок российской нефти. При этом эмбарго не коснется нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба».

Венгрия выступала главным противником отказа от поставок энергоресурсов из России. В стране заявили, что такое решение уничтожит ее экономику.

*Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.

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