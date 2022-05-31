Орбан заявил, что нефтяное эмбарго против РФ не коснется Венгрии

Лидеры страны ЕС по итогам саммита 30 мая достигли соглашения об ограничении поставок российской нефти.

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Нефтяное эмбарго Евросоюза против России не затронет Венгрию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Соглашение достигнуто. Нефтяное эмбарго не затронет Венгрию», - написал он на своей странице в Facebook*.

Лидеры страны ЕС по итогам саммита 30 мая достигли соглашения об ограничении поставок российской нефти. При этом эмбарго не коснется нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба».

Венгрия выступала главным противником отказа от поставок энергоресурсов из России. В стране заявили, что такое решение уничтожит ее экономику.

*Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.