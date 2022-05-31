Мишель: поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций против РФ

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Поступающая по трубопроводу российская нефть не включена в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросовет смог достичь договоренности по шестому пакету санкций, который позволит запретить (импорт. - Прим.ред.) российской нефти с временным исключением, которое касается нефти, поступающей по трубопроводу», - сказал он.

Как написал Мишель в своем аккаунте в Twitter, эти меры «немедленно затрагивают» две трети поставок нефти из РФ в Европу.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС планируют отказаться от 90 процентов импорта нефтепродуктов из России до конца года.

Помимо частичного нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций Евросоюза против РФ вошли отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет на вещание трех российских телеканалов, а также персональные рестрикции.