Глава МИД Венгрии предрек уничтожение экономики без российской нефти
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при условии прекращения поставок газа из России экономика страны окажется уничтожена.
«Для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро», - подчеркнул Сийярто в интервью Fox News.
По его словам, общий объем необходимых вложений для решения задачи может составить порядка одного миллиарда евро.
Глава венгерского дипведомства отметил, что в условиях полного отсутствия доступа к российской нефти его стране будет «физически невозможно» импортировать топливо в достаточных объемах из других источников.
Ранее СМИ сообщили о том, что Евросоюз выразил надежду на то, что глава венгерского правительства Виктор Орбан в ближайшее время поддержит связанные с энергетической сферой санкции против России благодаря обещанию многомиллионных инвестиций.