Глава МИД Венгрии предрек уничтожение экономики без российской нефти

По словам Петера Сийярто, общий объем необходимых вложений для решения соответствующей может составить порядка одного миллиарда евро.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что при условии прекращения поставок газа из России экономика страны окажется уничтожена.

«Для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро», - подчеркнул Сийярто в интервью Fox News.

По его словам, общий объем необходимых вложений для решения задачи может составить порядка одного миллиарда евро.

Глава венгерского дипведомства отметил, что в условиях полного отсутствия доступа к российской нефти его стране будет «физически невозможно» импортировать топливо в достаточных объемах из других источников.

Ранее СМИ сообщили о том, что Евросоюз выразил надежду на то, что глава венгерского правительства Виктор Орбан в ближайшее время поддержит связанные с энергетической сферой санкции против России благодаря обещанию многомиллионных инвестиций.