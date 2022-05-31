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«Газпром» с завтрашнего дня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию

Ян Брацкий
18:20 31.05.2022
В конце марта президент Владимир Путин заявил о переводе расчетов за поставляемые в Европу энергоресурсы в рубли.
«Газпром» с завтрашнего дня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию
© Фото: Газпром
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Крупная датская энергетическая компания Orsted Salg & Service A/S уведомила «Газпром экспорт», что не намерена оплачивать поставки из России в рублях, как это предусмотрено указом президента Владимира Путина от 31.03.2022 года.

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Эрстед" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Эрстед" о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым Указом», - сообщил «Газпром экспорт» в своем Telegram-аккаунте.

Об аналогичном решении российские энергетики уведомили немецкую компанию Shell Energy Europe Limited. Максимальный годовой объем поставок по контракту с этой компанией составляет 1,2 млрд куб. м. В конце марта президент Владимир Путин заявил о переводе расчетов за поставляемые энергоресурсы в рубли. Это касается стран, проводящих недружественную политику в отношении России, подчеркнули в Кремле.

Покупатели должны перечислять средства на специальные счета Газпромбанка, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

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