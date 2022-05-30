Дания отказалась оплачивать российский газ в рублях

О переходе на платежи за газ в рублях президент Владимир Путин заявил 31 марта.

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Дания может остаться без российского трубопроводного газа из-за отказа ведущей энергетической компании Orsted A/S оплачивать поставки в российских рублях. Об этом сообщает Bloomberg. Крайний срок оплаты по контактам истекает во вторник, уточняет издание. Датские власти рассчитывают организовать альтернативные поставки.

«Существует риск того, что "Газпром-экспорт" прекратит поставки газа в Orsted», - говорится в опубликованном заявлении компании.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Дании заявил, что выполнение требований официальной Москвы по оплате газа в рублях противоречит санкционному режиму Евросоюза.

В конце марта президент Владимир Путин заявил о переводе расчетов за поставляемые энергоресурсы в рубли. Это касается стран, проводящих недружественную политику в отношении России, подчеркнули в Кремле. Покупатели должны перечислять средства на специальные счета Газпромбанка, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок. Ряд европейских стран согласились на условия РФ, ряд государств, в том числе Дания, категорически отказались их исполнять.