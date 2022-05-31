Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины

Секретарь Совбеза России заявил, что ярким примером этого является визит в Киев президента Польши Анджея Дуды. Тогда он сообщил, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

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Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли... Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», - сказал он на совещании по нацбезопасности в Приволжье.

Патрушев заявил, что ярким примером этого является визит в Киев президента Польши Анджея Дуды. Тогда он сообщил, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

Кроме того, Владимир Зеленский в ходе визита Дуды в Киев сообщил, что на Украине полякам будет предоставлен особый правовой статус.

Как отметил Патрушев, украинского лидера не волнует суверенитет собственной страны.