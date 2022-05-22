Президент Польши прибыл на Украину для выступления в Верховной раде

В последний раз он был в украинской столице 13 апреля. Тогда в поездке его сопровождали коллеги из Латвии, Литвы и Эстонии.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину. Об этом сообщили в его пресс-службе. Отмечается, что в воскресенье, 22 мая, польский лидер выступит в Верховной раде.

Напомним, что с 24 февраля это уже второй визит Дуды в Киев. В последний раз он был в украинской столице 13 апреля. Тогда в поездке его сопровождали коллеги из Латвии, Литвы и Эстонии.

На Украину приезжали официальные лица и из других стран. Например, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. За это ее высмеял сын бывшего американского лидера. Дональд Трамп-младший выложил коллаж из фотографий саммита в украинской столице и кадра с пожилой гражданкой США, которая участвовала в акциях против избрания главой государства Джо Байдена в Вашингтоне.