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Президент Польши прибыл на Украину для выступления в Верховной раде

Иван Линдеманн
07:58 22.05.2022
В последний раз он был в украинской столице 13 апреля. Тогда в поездке его сопровождали коллеги из Латвии, Литвы и Эстонии.
Президент Польши прибыл на Украину для выступления в Верховной раде
© Фото: The Presidential Office of Ukraine
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Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину. Об этом сообщили в его пресс-службе. Отмечается, что в воскресенье, 22 мая, польский лидер выступит в Верховной раде.

Напомним, что с 24 февраля это уже второй визит Дуды в Киев. В последний раз он был в украинской столице 13 апреля. Тогда в поездке его сопровождали коллеги из Латвии, Литвы и Эстонии.

На Украину приезжали официальные лица и из других стран. Например, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. За это ее высмеял сын бывшего американского лидера. Дональд Трамп-младший выложил коллаж из фотографий саммита в украинской столице и кадра с пожилой гражданкой США, которая участвовала в акциях против избрания главой государства Джо Байдена в Вашингтоне.

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