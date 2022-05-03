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Сложивший оружие боец ВСУ после просмотра ролика с избиениями признал бесчеловечность поступков националистов

Максим Низкодубов
11:35 03.05.2022
Его шокировали пытки, избиения и насилие со стороны ВСУ в отношении российских пленных.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Сложивший оружие украинский военнослужащий пришел в негодование от действий своих сослуживцев, о которых он узнал из роликов проекта «Звезды» #Материалы следствия, где собраны свидетельства всех преступлений националистов. Его шокировали пытки, избиения и насилие со стороны ВСУ в отношении российских пленных.

«Очень жаль ребят. То, что творят, судя по кадрам, украинские военные, бесчеловечно», - заявил он.

Ранее сложивший оружие связист Вооруженных сил Украины Иван Рудаков рассказал о том, как сдался российским военным. При этом военнослужащий отметил, что в конфликте виновато правительство Украины.

На прошлой неделе сложивший оружие украинский военнослужащий Владимир Судалин сообщил об условиях своего содержания. Украинца поразил тот факт, что российские военные ведут себя совершенно не так, как их изображают журналисты его страны.

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