«Мама, не переживай»: сдавшийся украинский военный рассказал о хороших условиях содержания в РФ

Военнослужащий отметил, что российские войска ведут себя не так, как говорят о них по украинскому телевидению.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сложивший оружие украинский военнослужащий Владимир Судалин рассказал об условиях своего содержания. Украинца поразил тот факт, что российские военные ведут себя совершенно не так, как их изображают журналисты его страны.

«Мы отступали и попали на ваши войска. Нас кинули, ничего не было. Нас начали накрывать, мы начали отступать и вышли на ваши войска. Сейчас кормят, поят, курить дают. По телевизору про вас плохо говорят, а на самом деле - хорошие люди. Мама, сестра, я живой здоровый, не переживайте, я вас люблю», - рассказал Судалин.

Ранее сложивший оружие военнослужащий Вооруженных сил Украины Михаил Вишняк обратился к своим бывшим сослуживцам. Он призвал их прекратить этот конфликт и сказал, что за всем происходящим стоят США.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов