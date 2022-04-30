«Виновато наше правительство»: пленный связист ВСУ об украинском конфликте

Военнослужащий рассказал, что командование приказало им дойти до блок поста, который, как потом выяснилось, уже заняли российские военные.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сложивший оружие связист Вооруженных сил Украины Иван Рудаков рассказал о том, как сдался российским военным. При этом военнослужащий отметил, что в конфликте виновато правительство Украины.

«Мы остановились - стрельба прекратилась. Я позвонил командиру, говорит: "Все нормально, вас там ждут, идите туда". Стрельба закончилась, мы и пошли пешком. Может километр прошли и блокпост, а там уже не наши... Это бесполезная трата людей. (Виновато - прим.ред.) правительство... наше, если объективно», - сказал связист.

Ранее сложивший оружие украинский военнослужащий Владимир Судалин рассказал об условиях своего содержания. Украинца поразил тот факт, что российские военные ведут себя совершенно не так, как их изображают журналисты его страны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов