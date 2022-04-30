Армия Армия Армия

«Виновато наше правительство»: пленный связист ВСУ об украинском конфликте

14:00 30.04.2022
Военнослужащий рассказал, что командование приказало им дойти до блок поста, который, как потом выяснилось, уже заняли российские военные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сложивший оружие связист Вооруженных сил Украины Иван Рудаков рассказал о том, как сдался российским военным. При этом военнослужащий отметил, что в конфликте виновато правительство Украины.

«Мы остановились - стрельба прекратилась. Я позвонил командиру, говорит: "Все нормально, вас там ждут, идите туда". Стрельба закончилась, мы и пошли пешком. Может километр прошли и блокпост, а там уже не наши... Это бесполезная трата людей. (Виновато - прим.ред.) правительство... наше, если объективно», - сказал связист.

Ранее сложивший оружие украинский военнослужащий Владимир Судалин рассказал об условиях своего содержания. Украинца поразил тот факт, что российские военные ведут себя совершенно не так, как их изображают журналисты его страны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:12 В стране и мире
«Роскосмос» принял решение по срокам окончания работы России на МКС
11:26 Армия
Видео
Российская артиллерия за ночь уничтожила почти 400 военных объектов Украины
10:38 Армия
Видео
МО РФ: силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА, в том числе три «Байрактара»
09:31 В стране и мире
Видео
Разгромлены дома и машины: кадры разрушительного торнадо в Канзасе
08:37 В стране и мире
Видео
Губернатор сообщил о ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2
Популярное
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.