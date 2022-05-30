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Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа»

Ян Брацкий
18:20 30.05.2022
Ранее стало известно, что экс-глава Минтранспорта РФ Максим Соколов стал главой компании «АвтоВАЗ».
Мантуров возглавил совет директоров «АвтоВАЗа»
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров займет пост главы совета директоров «АвтоВАЗа». Соответствующее распоряжение отдал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ". Соответствующее распоряжение... от 28 мая, разрешающее это, подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин», - цитирует РИА Новости заявление министерства.

Ранее стало известно, что экс-глава Минтранспорта России, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов стал главой компании «АвтоВАЗ». Согласно решению совета директоров компании, в должность он вступил в понедельник, 23 мая.

В Минпромторге 16 мая заявили, что российские активы Renault переходят в собственность государства. После мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на национализированном заводе будут собирать автомобили «Москвич».

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