Бывший глава Минтранса Максим Соколов возглавил «АвтоВАЗ»

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Экс-глава Министерства транспорта России, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов стал главой компании «АвтоВАЗ». Эту информацию Соколов подтвердил в разговоре с ТАСС.

Согласно решению совета директоров компании, в должность он вступит в понедельник, 23 мая, сообщает агентство.

О вероятном назначении Соколова на эту должность ранее сообщали наши источники в федеральном правительстве. По их данным, председателем совета директоров компании станет глава Минпромторга Денис Мантуров.

В Минпромторге 16 мая заявили, что российские активы Renault переходят в собственность государства. После мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на национализированном заводе будут собирать автомобили «Москвич».