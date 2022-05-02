В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Politico сообщило о тысячах американских наемников на Украине

Иван Линдеманн
08:07 02.05.2022
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников, призванных киевским режимом, в лучшем случае ждут большие тюремные сроки, так как они не являются комбатантами.
Politico сообщило о тысячах американских наемников на Украине
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Прошедшие боевую подготовку американцы наряду с тысячами других иностранных наемников находятся на Украине. Такие данные со ссылкой на отставных военных и сотрудников американских ЧВК приводит издание Politico.

По его информации, в Киеве в том числе действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет гражданин США Харрисон Йозефовиц, ранее работавший полицейским в Чикаго. Он утверждает, что только в его отряде находятся более 190 добровольцев.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников, призванных киевским режимом, в лучшем случае ждут большие тюремные сроки, так как они не являются комбатантами. А Владимир Путин 27 апреля сообщил, что на Украине российскими военными были задержаны несколько иностранных наемников, еще несколько были уничтожены. По оценке официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, на Украине с начала специальной военной операции располагаются порядка 7 тысяч наемников из более чем 60 стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:05 В стране и мире
Володин: европейские лидеры должны ответить перед законом как военные преступники за поставки оружия Киеву
08:44 В стране и мире
Видео
В Ереване оппозиционные силы начали массово перекрывать улицы
08:19 Вопросы истории
В МИД РФ заявили, что будут добиваться наказания для причастных к трагедии в одесском Доме профсоюзов
07:42 В стране и мире
Названа дата съезда ЛДПР, когда партия выберет нового председателя
07:15 В стране и мире
Видео
Самолет-амфибия, Ми-8 и парашютисты: кадры тушения крупных природных пожаров в Курганской области
Популярное
Видео
Высокоточный удар: кадры пуска ракеты«Оникс» в рамках спецоперации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.