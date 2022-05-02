Politico сообщило о тысячах американских наемников на Украине

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников, призванных киевским режимом, в лучшем случае ждут большие тюремные сроки, так как они не являются комбатантами.

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Прошедшие боевую подготовку американцы наряду с тысячами других иностранных наемников находятся на Украине. Такие данные со ссылкой на отставных военных и сотрудников американских ЧВК приводит издание Politico.

По его информации, в Киеве в том числе действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет гражданин США Харрисон Йозефовиц, ранее работавший полицейским в Чикаго. Он утверждает, что только в его отряде находятся более 190 добровольцев.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что иностранных наемников, призванных киевским режимом, в лучшем случае ждут большие тюремные сроки, так как они не являются комбатантами. А Владимир Путин 27 апреля сообщил, что на Украине российскими военными были задержаны несколько иностранных наемников, еще несколько были уничтожены. По оценке официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, на Украине с начала специальной военной операции располагаются порядка 7 тысяч наемников из более чем 60 стран.