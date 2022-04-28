В МИД РФ сообщили о порядка семи тысячах наемников на Украине

По словам Марии Захаровой, наемники прибыли на Украину из 63 стран.

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На территории Украины с начала специальной военной операции располагаются порядка семи тысяч наемников из более чем 60 стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Всего, по информации Министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически семь тысяч иностранных наемников из 63 государств», - заявила Захарова на брифинге.

За все время проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 1 035 иностранных наемников. Еще 912 наемных бойцов сбежали. Об этом сообщил на брифинге 17 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.