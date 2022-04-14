Наемники из Польши и Канады, спецслужбы, ЧВК: кто воюет на стороне ВСУ в Донбассе

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Луганская Народная Республика. Улицы пусты - идет специальная операция. Жителям рекомендовано не покидать свои дома.

Двигаясь по городу в машине, водитель рассказывает корреспонденту «Звезды», где есть зачищенные районы, но все равно стреляют. Передвижение по городу происходит только в сопровождении, и только в бронированном транспорте. Так, направились в сторону передовой, поскольку в этом районе сегодня задержали несколько солдат украинской армии.

Корреспондент сообщает, что в этом районе перемещаться возможно исключительно бегом. На машине уже нельзя - цель слишком заметная для остатков артиллерии, которую наводят с помощью дронов.

Украинские националисты согнали на передовую резервистов и мобилизованных. Полностью деморализованные люди, даже не поняли, как попали в плен.

«Шли в окоп... и попали в плен», - рассказал один из захваченных украинских военнослужащих.

Говоря о том, хотели ли сдаться и почему не сделали этого, ответили, что хотели, но это расстрельная статья.

«Хотел... Просто страшно было сдаваться, нельзя... Ну это расстрельная статья», - ответил один из сложивших оружие украинских бойцов.

Засада на посту националистов, не выдавая себя, собрала весь суточный наряд. Сейчас пленные активно дают показания. Впрочем, на стороне неонацистов воюют и более подготовленные наемники.

«Здесь присутствуют и ЧВК (частные военные компании. - Прим. ред.), и представители разных спецслужб. На днях мы конкретно уже получили информацию, о том, что здесь были представители Польши, то есть поляки здесь были. Мы знаем, что здесь были снайперы, снайперская пара, из Канады», - рассказал помощник главы Чечни Апты Алаудинов.

Вот паспорт некоего Джозефа Кларка, гражданина США. Судя по отметкам в документе, 11 марта он прилетел в Нидерланды, а уже через два дня, на машине пересек границу Польши в неизвестном направлении. Отметки о въезде в Украину нет. Схема понятная: без такого штампа покинуть страну самостоятельно «солдаты удачи» не могут.

В самом городе идет сплошная зачистка. Позиции националистов штурмует Народная милиция и чеченский спецназ, ежедневно продвигаясь вперед на несколько улиц.

«В городе идут интенсивные стрелковые бои. Практически 70% населенного пункта уже освобождено. За националистами остается только частный сектор, но и там идет продвижение», - рассказал корреспондент «Звезды».

В Народной милиции, в отличие от ВСУ, резервистов на передовую не отправляют. В прямых столкновениях участвуют опытные бойцы. Такие как командир взвода с позывным «Леший». Он вернулся из запаса, как только возобновились боевые действия в Донбассе. За «волчьим» хвостом «Лешего» охотятся по всей линии фронта.

«Та часть общества, которая заражена вирусом национализма и прочими идеями болезненными... Волчий хвост означает то, что мы просто их, как больную дичь, должны уничтожить», - объяснил суть своего амулета командир с позывным «Леший».

Росгвардия специализируется на боях в городской застройке. Однако, помимо этого, работы здесь у них хватает. На освобожденных территориях они обеспечивают правопорядок, а еще доставляют гуманитарные грузы, ведь это еще одна важнейшая задача Росгвардии. Гражданские автомобили не могут доставить помощь в прифронтовые районы. Их разгружают в безопасном месте, а затем на военных грузовиках развозят всем нуждающимся.

«Требуется больше медикаментов, больше еды, с водой проблема. На данный момент они (националисты. - Прим. ред.) полностью отключили газ. То есть люди находятся в холодных квартирах и нам как-то приходится из этой ситуации выходить. Помогаем им во всем», - сообщил командир отряда ОМОН Адам Хизриев.

Впервые за полтора месяца здесь, на линии соприкосновения, относительно тихо. Артиллерии ВСУ практически не слышно. Но если украинские пушки подают голос, позиции националистов сразу же накрывает ответный огонь.