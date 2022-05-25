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Власти Запорожской области намерены просить о включении ее в состав РФ

Марина Крижановская
04:54 25.05.2022
Отмечено, что это станет возможным после полного освобождения Запорожской области и ее областного центра - города Запорожье от украинских националистов.
Власти Запорожской области намерены просить о включении ее в состав РФ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Запорожской области выразили желание стать частью Российской Федерации. Отмечено, что в регионе не видят себя независимой республикой. С таким заявлением выступил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Будущее у Запорожской области может быть только одно - она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», - рассказал он РИА Новости.

Рогов пояснил, что вопрос вхождения в состав России и воссоединения региона со своей исторической родиной будет поднят после освобождения областного центра - города Запорожье.

Представитель военно-гражданской администрации региона выразил уверенность, что «город будет освобожден», поскольку «украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи».

Ранее в начале мая власти Херсонской области выступили с заявлением, что намерены обратиться к президенту России с просьбой включить регион в состав России. Позже в Херсонской области объявили о намерении просить о размещении военной базы РФ в данном регионе.

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