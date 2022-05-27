В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В бывшем штабе ВСУ в ЛНР нашли подтверждение подготовки наступления украинских военных

Елизавета Потейчук
07:58 27.05.2022
На самом макете изображены позиции сил Украины и места сосредоточения техники.
В бывшем штабе ВСУ в ЛНР нашли подтверждение подготовки наступления украинских военных
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Читайте нас на:

Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова сообщили, что в ЛНР был найден макет местности, который может говорить о том, что украинская армия готовила наступление. Сам макет, на котором изображены позиции сил Украины и места сосредоточения техники, обнаружили в бывшем штабе войск ВСУ.

«Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», - объяснил один из военных в беседе с РИА Новости.

Как отметили луганские военнослужащие, после бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об освобождении 95% территории республики. До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что число украинских пленных в ЛДНР на данный момент насчитывает около 8 000 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:32 В стране и мире
Видео
Пешеходный мост обрушился на грузовик на трассе Пермь - Екатеринбург
06:17 Армия
Видео
Боевая работа: кадры разминирования бойцами ЗВО освобожденных территорий Харьковской области
05:47 В стране и мире
В РФ планируют кардинально изменить систему капремонта
05:01 В стране и мире
Видео
Минометы вместо комбайнов: как националисты приспособили под себя завод в Мелитополе
03:20 В стране и мире
Видео
«Мы с тобой»: в Сети появились кадры с огромной надписью в поддержку РФ на границе с Китаем
Популярное
Видео
Артиллерийский тяжеловес: кадры работы самоходных установок «Малка» в спецоперации
«Похлеще, чем "Азов"*»: Пушилин рассказал о зверствах бойцов ВСУ над мирными жителями
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Видео
Стена пыли: кадры с места обрушения фабрики «Вымпел» в Москве
Видео
Минобороны России: уничтожены два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс»
Видео
«Российский флаг на площади»: кадры из освобожденного от ВСУ Светлодарска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.