В бывшем штабе ВСУ в ЛНР нашли подтверждение подготовки наступления украинских военных

На самом макете изображены позиции сил Украины и места сосредоточения техники.

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова сообщили, что в ЛНР был найден макет местности, который может говорить о том, что украинская армия готовила наступление. Сам макет, на котором изображены позиции сил Украины и места сосредоточения техники, обнаружили в бывшем штабе войск ВСУ.

«Тут план города, поселков всех. Все как на карте, только в реальном виде», - объяснил один из военных в беседе с РИА Новости.

Как отметили луганские военнослужащие, после бегства ВСУ в бывшем штабе живут только кошки.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об освобождении 95% территории республики. До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что число украинских пленных в ЛДНР на данный момент насчитывает около 8 000 человек.