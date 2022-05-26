Армия Глава ЛНР Пасечник заявил о взятии под контроль 95 процентов территории республики Тимур Шерзад Ранее «Звезда» показывала, как население Светлодарска встречает освободителей из Народной милиции ЛНР - местные жители были рады появлению бойцов и выразили радость от их появления в городе. © Фото: Максим Захаров, РИА Новости Читайте нас на: Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об освобождении 95 процентов территории республики. «На сегодняшний день территория ЛНР освобождена практически на 95%», - сказал он на форуме всероссийской политической партии «Единой России». Прокомментировал ход специальной военной операции и глава Донецкой Народной Республики - по словам Дениса Пушилина, на территории завода «Азовсталь» были найдены спрятавшиеся украинские боевики. Ранее «Звезда» показывала, как население Светлодарска встречает освободителей из Народной милиции ЛНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика