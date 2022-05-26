Глава ЛНР Пасечник заявил о взятии под контроль 95 процентов территории республики
Ранее «Звезда» показывала, как население Светлодарска встречает освободителей из Народной милиции ЛНР - местные жители были рады появлению бойцов и выразили радость от их появления в городе.
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об освобождении 95 процентов территории республики.
«На сегодняшний день территория ЛНР освобождена практически на 95%», - сказал он на форуме всероссийской политической партии «Единой России».
Прокомментировал ход специальной военной операции и глава Донецкой Народной Республики - по словам Дениса Пушилина, на территории завода «Азовсталь» были найдены спрятавшиеся украинские боевики.
Ранее «Звезда» показывала, как население Светлодарска встречает освободителей из Народной милиции ЛНР.