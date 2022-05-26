Посол ЛНР в России назвал количество сдавшихся в плен солдат ВСУ

По мнению Родиона Мирошника, число пленных и погибших украинских военнослужащих продолжит повышаться из-за переброски в районы боевых действий частей теробороны, набранных из гражданских.

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал количество сдавшихся в плен в Донбассе солдат ВСУ. Как он сообщил, число украинских пленных в ЛДНР на данный момент насчитывает около 8 тысяч человек. Мирошник отметил, что при этом число продолжает расти.

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», - сказал он.

По мнению Мирошника, число пленных и погибших солдат ВСУ будет увеличиваться из-за переброски их командованием в районы боевых действий не военнослужащих или членов нацформирований, а частей теробороны, набранных из гражданских.

«Они сейчас достаточно массово сдаются и гибнут», - констатировал Мирошник в эфире «Соловьев Live».

Ранее спецкор ВГТРК Александр Сладков описал в эфире программы «Открытый эфир» процесс, предшествующий сдаче ВСУ и вооруженных формирований в плен в ходе спецоперации ВС РФ. По его словам, он достаточно длителен и глубок и никогда не происходит непосредственно на поле боя - случайностей в нем быть просто не может.