Боевая работа: кадры разминирования бойцами ЗВО освобожденных территорий Харьковской области

Военные инженеры ежедневно находят и извлекают из земли около 40 противотанковых мин на дорогах и сельскохозяйственные полях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры разминирования военнослужащими инженерных войск Западного военного округа территории освобожденных населенных пунктов Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов украинской армии.

Каждый день военные инженеры находят и извлекают из земли около 40 противотанковых мин на дорогах и сельскохозяйственные полях.

Напомним, во время проверки в одной из больниц Мариуполя, которую формирования ВСУ использовали в качестве опорного пункта, российские военнослужащие обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства. Взрывные устройства были заложены под гамма-терапевтическими установками, которые используют для лечения онкобольных пациентов.

Также до этого корреспондент «Звезды» показал, как саперы ДНР разминируют окрестности Мариуполя. Военнослужащие идут в шахматном порядке на удалении друг от друга минимум в 25 метров. Именно столько составляет радиус поражения противопехотной мины.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.