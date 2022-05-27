Боевая работа: кадры разминирования бойцами ЗВО освобожденных территорий Харьковской области
Министерство обороны России опубликовало кадры разминирования военнослужащими инженерных войск Западного военного округа территории освобожденных населенных пунктов Харьковской области от неразорвавшихся боеприпасов украинской армии.
Каждый день военные инженеры находят и извлекают из земли около 40 противотанковых мин на дорогах и сельскохозяйственные полях.
Напомним, во время проверки в одной из больниц Мариуполя, которую формирования ВСУ использовали в качестве опорного пункта, российские военнослужащие обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства. Взрывные устройства были заложены под гамма-терапевтическими установками, которые используют для лечения онкобольных пациентов.
Также до этого корреспондент «Звезды» показал, как саперы ДНР разминируют окрестности Мариуполя. Военнослужащие идут в шахматном порядке на удалении друг от друга минимум в 25 метров. Именно столько составляет радиус поражения противопехотной мины.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.