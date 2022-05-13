Армия Армия Армия

Вернуть мирную жизнь: как саперы ДНР разминируют окрестности Мариуполя

Владислав Кустов
22:45 13.05.2022
Саперы Донецкой народной республики недавно прошли обучение у специалистов Международного противоминного центра Министерства обороны России. Военнослужащие экипированы по последнему слову военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Восстановление мирной жизни в Мариуполе и его окрестностях начинается с разминирования множества неразорвавшихся боеприпасов. Перед строителями, электриками и другими рабочими, которые восстанавливают инфраструктуру, обязательно идут саперы НМ ДНР, чтобы обезопасить им дорогу.

«Подорвали снаряд. Это подстанцию разминируют, чтобы нам электричество пустить», - рассказала местная жительница Людмила.

В родном Мариуполе, куда Людмила с мужем вернулась с дачи, еще нет света, однако в городе уже начали восстанавливать линии электропередачи. Помимо этого недавно запустили транспорт, но пока только автобусы. До трамваев и троллейбусов еще далеко, а идти приходится медленно и аккуратно.

Сапер делает один шаг в две секунды. И за это время ему требуется тщательно обследовать маленький участок земли, на котором он находится, с помощью металлоискателя. Военнослужащие идут в шахматном порядке на удалении друг от друга минимум в 25 метров. Именно столько составляет радиус поражения противопехотной мины.

Дорогу расчищают к электроподстанции, которая обеспечивала электричеством практически весь Мариуполь. Подстанция совсем не пострадала, однако на ее пути могут быть мины, растяжки и неразорвавшиеся снаряды.

Саперы Донецкой народной республики недавно прошли обучение у специалистов  Международного  противоминного центра Министерства обороны России. Военнослужащие экипированы по последнему слову военной техники. У них защищены не только туловище и конечности, но и слух. Специальные наушники блокируют децибелы при взрыве.

«Основная опасность для нас - в неразорвавшихся боеприпасах. Когда мы подходим, еще не знаем, что это за боеприпас, и в результате чего может детонировать», - поделился сапер по имени Александр.

Сам Александр родом из Мариуполя. Молодой человек мечтает прогуляться по родным окрестностям, но уже без военной экипировки. Александр за сегодняшний день обнаружил две мины, одну из которых вывезли. Вторую же пришлось подрывать на месте.

Там, где особенно опасно, жизнь и здоровье саперов охраняет специальный робот под названием «Уран-6», которому не страшны никакие мины. Там, где прошел его трал, дорогу можно считать свободной. Вращающийся трал саперы называют бойковым отвалом. Он вгрызается в землю на несколько десятков сантиметров, подгребает боеприпас в специальный бронированный щит, а затем разминирует.

Саперы работают под звуки боевых действий, во время которых российские военные и Народная милиция ДНР сужают кольцо блокады на «Азовстали». Скоро саперам предстоит работать там, и начнут они со стороны моря. Появилась информация, что украинские националисты при отступлении заминировали пляжи Азовского моря. Тем временем на подстанции работа уже закончена. И за  дело берутся электрики.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:22 В стране и мире
В Пентагоне предупредили, что поставки оружия на Украину могут быть приостановлены
21:40 Армия
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
20:16 Армия
Видео
МО РФ: уничтожено 845 БПЛА ВСУ с начала спецоперации
19:49 Армия
Видео
МО: ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили пять артиллерийских подразделений ВСУ на позициях
17:52 В стране и мире
Небензя: РФ предоставит СБ ООН новые сведения о работе биолабораторий США на Украине
Популярное
Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
Видео
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в ТЦ в Сочи
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.