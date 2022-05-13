Вернуть мирную жизнь: как саперы ДНР разминируют окрестности Мариуполя

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Восстановление мирной жизни в Мариуполе и его окрестностях начинается с разминирования множества неразорвавшихся боеприпасов. Перед строителями, электриками и другими рабочими, которые восстанавливают инфраструктуру, обязательно идут саперы НМ ДНР, чтобы обезопасить им дорогу.

«Подорвали снаряд. Это подстанцию разминируют, чтобы нам электричество пустить», - рассказала местная жительница Людмила.

В родном Мариуполе, куда Людмила с мужем вернулась с дачи, еще нет света, однако в городе уже начали восстанавливать линии электропередачи. Помимо этого недавно запустили транспорт, но пока только автобусы. До трамваев и троллейбусов еще далеко, а идти приходится медленно и аккуратно.

Сапер делает один шаг в две секунды. И за это время ему требуется тщательно обследовать маленький участок земли, на котором он находится, с помощью металлоискателя. Военнослужащие идут в шахматном порядке на удалении друг от друга минимум в 25 метров. Именно столько составляет радиус поражения противопехотной мины.

Дорогу расчищают к электроподстанции, которая обеспечивала электричеством практически весь Мариуполь. Подстанция совсем не пострадала, однако на ее пути могут быть мины, растяжки и неразорвавшиеся снаряды.

Саперы Донецкой народной республики недавно прошли обучение у специалистов Международного противоминного центра Министерства обороны России. Военнослужащие экипированы по последнему слову военной техники. У них защищены не только туловище и конечности, но и слух. Специальные наушники блокируют децибелы при взрыве.

«Основная опасность для нас - в неразорвавшихся боеприпасах. Когда мы подходим, еще не знаем, что это за боеприпас, и в результате чего может детонировать», - поделился сапер по имени Александр.

Сам Александр родом из Мариуполя. Молодой человек мечтает прогуляться по родным окрестностям, но уже без военной экипировки. Александр за сегодняшний день обнаружил две мины, одну из которых вывезли. Вторую же пришлось подрывать на месте.

Там, где особенно опасно, жизнь и здоровье саперов охраняет специальный робот под названием «Уран-6», которому не страшны никакие мины. Там, где прошел его трал, дорогу можно считать свободной. Вращающийся трал саперы называют бойковым отвалом. Он вгрызается в землю на несколько десятков сантиметров, подгребает боеприпас в специальный бронированный щит, а затем разминирует.

Саперы работают под звуки боевых действий, во время которых российские военные и Народная милиция ДНР сужают кольцо блокады на «Азовстали». Скоро саперам предстоит работать там, и начнут они со стороны моря. Появилась информация, что украинские националисты при отступлении заминировали пляжи Азовского моря. Тем временем на подстанции работа уже закончена. И за дело берутся электрики.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.