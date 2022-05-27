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Мантуров рассказал о двух вариантах компаний из КНР для производства «Москвича»

Марина Крижановская
04:44 27.05.2022
Однако глава Минпромторга отказался называть конкретные названия китайских компаний.
Мантуров рассказал о двух вариантах компаний из КНР для производства «Москвича»
© Фото: Александр Саверкин, РИА Новости
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что для производства автомобилей «Москвич» могут быть привлечены производители из Китая. Он пояснил, что в настоящее время рассматриваются две компании. Однако министр отказался называть конкретные названия.

«Есть два варианта компаний. Пока называть конкретных партнеров не буду, но действительно такая работа ведется», - сообщил Мантуров в разговоре с ТАСС.

В середине мая в ведомстве назвали сроки начала производства «Москвичей» на бывшем заводе Renault. Оно начнется уже в 2022 году. Управление заводом «Рено Россия» будет осуществлять столичное правительство, он будет называться Московский автомобильный завод «Москвич».

Позже министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе.

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