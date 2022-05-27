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Путин обсудил с Нехаммером ход спецоперации на Украине

Алексей Курильченко
17:27 27.05.2022
Лидеры двух стран также обсудили безопасность судоходства на Азовском и Черном морях, и продовольственную безопасность.
Путин обсудил с Нехаммером ход спецоперации на Украине
© Фото: пресс-служба президента РФ, РИА Новости, IMAGO, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. По просьбе Нехаммера, российский лидер дал оценку ситуации в контексте специальной военной операции по защите республик Донбасса. Путин сообщил своему коллеге о работе по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Черном морях.

«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также лидеры обменялись мнениями по вопросу мировой продовольственной безопасности. Путин назвал безосновательными попытки возложить на Россию ответственность за проблемы в поставках сельхозпродукции.

В апреле Нехаммер совершил визит в Москву для встречи с Путиным в закрытом формате. По словам Дмитрия Пескова, беседа в Ново-Огарево была непродолжительной.

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