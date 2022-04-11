Песков заявил, что беседа Путина и Нехаммера была непродолжительной
Согласно Пескову, беседа между Путиным и Нехаммером была непродолжительной по меркам последнего времени.
© Фото: Пресс-служба Президента России
Беседа президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, состоявшаяся в Москве была непродолжительной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», - цитирует ТАСС Пескова.
Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил о завершении встречи Владимира Путина и Карла Нехаммера в Ново-Огарево.
Напомним, что Карл Нехаммер в понедельник прибыл в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным в закрытом формате.