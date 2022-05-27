Путин обратил внимание Нехаммера, что Киеву следует как можно скорее разминировать порты для прохода судов

Президент РФ также указал на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером обратил внимание, что Киеву следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов в акваториях Азовского и Черного морей. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте президента России.

Как отмечается в заявлении, российский президент указал на саботаж Киевом переговорного процесса представителей Российской Федерации и Украины.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что компании-судовладельцы ранее заблокированных Украиной в Мариуполе судов не приняли меры по их выводу из городского порта. МО РФ призвало дипломатические представительства стран и Международную морскую организацию оказать влияние на судовладельцев для вывода кораблей из порта Мариуполь.