Путин обратил внимание Нехаммера, что Киеву следует как можно скорее разминировать порты для прохода судов
Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером обратил внимание, что Киеву следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов в акваториях Азовского и Черного морей. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте президента России.
Как отмечается в заявлении, российский президент указал на саботаж Киевом переговорного процесса представителей Российской Федерации и Украины.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что компании-судовладельцы ранее заблокированных Украиной в Мариуполе судов не приняли меры по их выводу из городского порта. МО РФ призвало дипломатические представительства стран и Международную морскую организацию оказать влияние на судовладельцев для вывода кораблей из порта Мариуполь.