Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 250 украинских националистов

Также силами оперативно-тактической и армейской авиации за сутки были уничтожены 84 единицы вооружения и военной техники. В МО РФ уточнили, что в это число входят девять танков, пять установок РСЗО «Град», десять орудий и 22 различных автомобиля.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали об итогах боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации в зоне специальной военной операции за сутки. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники», - заметил Конашенков.

По его словам, в число этой техники входят девять танков, пять установок РСЗО «Град», десять орудий и 22 различных автомобиля.

Игорь Конашенков добавил, что в районе населенных пунктов Спорное в ДНР и Барвенково в Харьковской области оперативно-тактической и армейской авиацией были уничтожены два украинских склада с боеприпасами.

Также Конашенков сообщил об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в небе Одесской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов