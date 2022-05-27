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«Град» над украинскими позициями: кадры работы реактивных систем залпового огня ЛНР

Тимур Шерзад
15:57 27.05.2022
В Народной милиции ЛНР сообщили, что цели противника были поражены и артиллеристы выдвинулись на другие позиции, чтобы продолжить работу по уничтожению неприятеля.
© Видео: Народная милиция ЛНР © Фото: Народная милиция ЛНР
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Народная милиция Луганской Народной Республики публикует кадры работы реактивных систем залпового огня «Град» по позициям украинских войск на Северодонецком направлении.

«Цели поражены, поставленная задача выполнена. Артиллеристы выдвигаются на другие позиции, чтобы продолжить работу по уничтожению противника и освобождению территории Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении НМ ЛНР.

Ранее Минобороны России сообщало, что ударом по украинской понтонной роте была сорвана очередная попытка противника навести переправу через реку Северский Донец.

«Град» - реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Предназначена для поражения живой силы, небронированных и легкобронированных целей противника, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.

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