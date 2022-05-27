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Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7 550 человек

Игнат Далакян
16:57 27.05.2022
По данным омбудсмена ДНР, среди жертв 105 детей.
Общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7 550 человек
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Общее число погибших в Донецкой Народной Республике за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7 550 человек, среди которых 105 детей. Такие данные приводит аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Согласно данным на сайте омбудсмена, в ДНР с 20 по 26 мая погибли 104 сотрудника силовых структур, 383 пострадали, кроме того, погибли семеро гражданских, 57 пострадали.

Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что группировка войск ЛДНР установила контроль над городом Красный Лиман в Краматорском районе на севере республики. В ведомстве отметили, что уже над 220 населенными пунктами установлен контроль.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о намерении национализировать спонсирующие нацбатальоны предприятия Донбасса. Так, в Донецкой Народной Республике 15 мая постановили обратить в государственную собственность имущество украинских банков на освобожденных территориях.

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