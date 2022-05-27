В ДНР сообщили о взятии под контроль города Красный Лиман

В общей сложности установлен контроль уже над 220 населенными пунктами, отметили в ведомстве.

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики сообщил, что группировка войск ДНР и ЛНР установила контроль над городом Красный Лиман в Краматорском районе на севере республики. В общей сложности установлен контроль уже над 220 населенными пунктами, отметили в ведомстве.

«По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при поддержке огневой поддержки ВС возобновила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами , включая Красный Лиман», - говорится в сообщении штаба теробороны ДНР в Telegram.

Напомним, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ударом по украинской понтонной роте была сорвана попытка переправы через Северский Донец. В частности, силами ракетных войск и артиллерии было поражено 77 пунктов управления ВСУ, 412 районов сосредоточения украинских войск и 53 артиллерийские огневые позиции.