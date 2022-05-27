Пушилин сообщил о намерении национализировать спонсирующие нацбатальоны предприятия Донбасса

15 мая в Донецкой Народной Республике постановили обратить в государственную собственность имущество украинских банков на освобожденных территориях.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что донбасские предприятия, принадлежащие украинским и иностранным собственникам, спонсирующие в то же время нацбатальоны, ведущие боевые действия против сил ЛДНР и ВС РФ, перейдут в собственность государства.

«Если проходило прямое финансирование нацбатальонов, то, по сути, это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе», - цитирует Пушилина РИА Новости.

Так, в ДНР 15 мая постановили обратить в государственную собственность имущество украинских банков на освобожденных территориях.

Ранее Пушилин подписал указ об изменении курса гривны к рублю. При покупке товаров в ДНР он составит два к одному.