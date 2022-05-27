В МО РФ призвали ВОЗ провести расследование деятельности лабораторий США в Нигерии

В российском военном ведомстве сообщили, что оспа обезьян занесена из Нигерии, где работают биолаборатории США.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: imagebroker, Giuseppe Graziano, Globallookpress

В Министерстве обороны РФ призывают ВОЗ расследовать работу финансируемых Соединенными Штатами Америки нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе. Об этом сообщил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Также он подчеркнул, что оспа обезьян была занесена из Нигерии, где действуют подконтрольные США биологические лаборатории. Начальник войск РХБЗ отметил, что 98% заразившихся являются мужчинами - гомосексуалистами старше 20 лет, а само заболевание передается половым путем.

Помимо этого, Кириллов сообщил, что подконтрольные Соединенным Штатам лаборатории с опасными патогенами работали в Киеве и Харькове, а предпосылки к возникновению биоугроз из-за систематических нарушений и низкого качества работ по реконструкции лабораторий отмечали и в СБУ.

Ранее в аэропорту Красноярска прошли учения на случай завоза в Россию оспы обезьян. По легенде тренировки, на борту самолета, который прилетел из Доминиканской Республики, находился пассажир с признаками болезни.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов