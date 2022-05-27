В МО РФ заявили, что оспа обезьян занесена из Нигерии, где работают биолаборатории США

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов уточнил, что, согласно имеющимся данным, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашинтону биолаборатории.

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Оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии – еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру. В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», - сказал Кириллов.

Он также призвал ВОЗ расследовать работу финансируемых Соединенными Штатами Америки нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе.

Кроме того, в российском военном ведомстве подтвердили, что биолаборатории Украины были подключены к инфекционной системе Пентагона, добавил начальник войск РХБЗ.

Ранее в аэропорту Красноярска прошли учения на случай завоза в Россию оспы обезьян. По легенде тренировки, на борту самолета, который прилетел из Доминиканской Республики, находился пассажир с признаками болезни.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов