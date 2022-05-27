В России впервые прошла тренировка на случай завоза оспы обезьян

По легенде тренировки, на борту самолета, который прилетел из Доминиканской Республики, находился пассажир с признаками оспы обезьян.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В аэропорту Красноярска прошли учения на случай завоза в Россию оспы обезьян. По легенде тренировки, на борту самолета, который прилетел из Доминиканской Республики, находился пассажир с признаками болезни.

В связи с этим воздушное судно отбуксировали на санитарную стоянку, специалисты провели дезинфекцию и отправили «контактных лиц» на карантин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Российскую Федерацию существуют, но они небольшие - главная задача, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. Она добавила, что на сегодняшний день нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.