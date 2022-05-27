Прокуратура опротестовала помещение под домашний арест Игоря Додона
Прокуратура опротестовала помещение под домашний арест Игоря Додона.
© Фото: ТРК "Звезда"
Прокуратура опротестовала помещение под домашний арест Игоря Додона.
|
Прокуратура опротестовала помещение под домашний арест Игоря Додона
Прокуратура опротестовала помещение под домашний арест Игоря Додона.
© Фото: ТРК "Звезда"
Прокуратура опротестовала помещение под домашний арест Игоря Додона.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
15:36 В стране и мире
Мишустин заявил, что около 85% IT-специалистов вернулись в Россию
13:47 Армия
«Уверенный прием»: в Ленобласти прошел всеармейский конкурс военных связистов
14:43 В стране и мире
Путин назвал «практически агрессией» действия недружественных стран против РФ
12:59 Армия
Пленный рассказал, как командиры ВСУ скрывают потери, записывая погибших в дезертиры
13:15 В стране и мире
Слуцкий утвержден новым лидером ЛДПР
Популярное
Артиллерийский тяжеловес: кадры работы самоходных установок «Малка» в спецоперации
«Похлеще, чем "Азов"*»: Пушилин рассказал о зверствах бойцов ВСУ над мирными жителями
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Стена пыли: кадры с места обрушения фабрики «Вымпел» в Москве
Минобороны России: уничтожены два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс»
«Российский флаг на площади»: кадры из освобожденного от ВСУ Светлодарска