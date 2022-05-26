В стране и мире Суд арестовал Игоря Додона на 30 суток Алексей Курильченко Бывший президента Молдавии будет помещен под домашний арест. © Фото: Sputnik, РИА Новости Читайте нас на: Суд в Кишеневе принял решение арестовать бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток. Согласно решению, он будет помещен под домашний арест. «Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок в 30 суток», - цитирует РИА Новости решение суда. Накануне в отношении Додона было возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене. Чиновник подозревается в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика