В стране и мире Экс-госсекретарь США Киссинджер попал в базу «Миротворец» Алексей Курильченко Согласно сообщению на сайте, дипломат якобы участвует в «информационной спецоперации против Украины». © Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos, Globallookpress Читайте нас на: Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер был занесен в украинскую базу «Миротворец». Согласно сообщению на сайте, дипломат якобы принимает участие в «информационной спецоперации России против Украины». «Участие в информационной спецоперации России против Украины. Распространение нарративов российской пропаганды и шантажа», - сообщается на странице базы. Ранее Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией. Американский дипломат предупредил, что отсутствие согласия приведет к губительным последствиям для стабильности Европы в долгосрочной перспективе. Он также указал на то, что западное единство в отношении санкций сильно изнашивается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика