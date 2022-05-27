Экс-госсекретарь США Киссинджер попал в базу «Миротворец»
Согласно сообщению на сайте, дипломат якобы участвует в «информационной спецоперации против Украины».
© Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos, Globallookpress
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер был занесен в украинскую базу «Миротворец». Согласно сообщению на сайте, дипломат якобы принимает участие в «информационной спецоперации России против Украины».
«Участие в информационной спецоперации России против Украины. Распространение нарративов российской пропаганды и шантажа», - сообщается на странице базы.
Ранее Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией. Американский дипломат предупредил, что отсутствие согласия приведет к губительным последствиям для стабильности Европы в долгосрочной перспективе. Он также указал на то, что западное единство в отношении санкций сильно изнашивается.