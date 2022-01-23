Главу ВМС ФРГ внесли в базу «Миротворец» из-за заявлений о принадлежности Крыма

Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был внесен в украинскую базу «Миротворец» из-за заявлений о принадлежности Крыма России. Согласно информации с сайта базы, военачальник «участвовал в попытках легализации оккупации» Крыма.

Шенбах во время выступления заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. По данным СМИ, из-за этого заявления главнокомандующий может лишиться своего поста.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что заявления Шенбаха нанесли ущерб репутации Германии на мировой арене.