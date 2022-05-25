The Telegraph: в США призвали Киев пойти на уступки в переговорах с Россией

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По сообщению западных СМИ, в Соединенных Штатах призвали Украину к уступкам в переговорах с РФ. С данным заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Бывший высокопоставленный политик призвал начать переговоры как можно скорее. Об этом сообщает издание The Telegraph. Таким образом, как пишет СМИ, Киссинджер фактически призвал страны Запада заставить Украину пойти на переговоры.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», - подытожил он во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский дипломат предупредил, что отсутствие согласия приведет к губительным последствиям для стабильности Европы в долгосрочной перспективе. Он также указал на то, что западное единство в отношении санкций сильно изнашивается.

Накануне немецкие СМИ констатировали безуспешность антироссийских санкций. Было отмечено, что они не смогли пошатнуть экономику России. Приводится мнение, что прогнозы экспертов и аналитиков не подтвердились относительно полного обвала российского рубля и рецессии.