Леонид Слуцкий рассказал о ходе переговоров с Украиной

Глава ЛДПР отметил, что Киев часто принимает предложения РФ, но потом «откатывает» их обратно.

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» о нынешней ситуации в переговорном процессе России и Украины. Глава фракции отметил, что публично высказываться о них следует крайне аккуратно - любое лишнее слово может привести к необратимым последствиям.

«С переговорами есть некоторые вопросы. Они некоторое время находятся на "низком профиле". Предложения с нашей стороны находят поддержку у киевской стороны, но затем очень часто их откатывали обратно. Вместе с тем этот формат, возможно, не завершен. Я говорю максимально аккуратно - проще всего помешать сложной ткани переговоров, просто рассказав о них», - сказал Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины зачастую делают противоречащие друг другу заявления, и они не позволяют понять, чего хочет Киев. При этом заморозка переговоров абсолютно контрастирует с заявлениями президента страны Владимира Зеленского.