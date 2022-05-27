Песков: власти Украины делают противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять намерения Киева

По его словам, заморозка переговоров РФ и Украины абсолютно контрастирует с заявлениями Зеленского.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины зачастую делают противоречащие друг другу заявления, и они не позволяют понять, чего хочет Киев. По его словам, заморозка переговоров РФ и Украины абсолютно контрастирует с заявлениями президента страны Владимира Зеленского.

«В целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от украинского режима принятия требований Москвы, а также осознания Киевом реальной ситуации. На уточняющий вопрос, касается ли это территориальных уступок, Дмитрий Песков ответил: «Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить».