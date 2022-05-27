Мишустин заявил, что около 85% IT-специалистов вернулись в Россию

По словам премьера, решение о поддержке IT-отрасли было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что российские специалисты начали уезжать.

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Около 85% IT-специалистов, ранее уезжавших из Российской Федерации, вернулись в страну, судя по данным sim-карт. Об этом заявил глава кабинета министров России Михаил Мишустин, выступая в пятницу перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

«Скажу вам, что сегодня по sim-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», - отметил российский премьер.

Глава российского кабинета министров отметил, что большинство принятых Правительством РФ решений в последнее время, это «оперативные ответы на возникающие вызовы».

«Например, то же решение о поддержке IT-отрасли - фундаментальное, очень важное решение - было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать», - пояснил Мишустин.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что на границе России отменят весовой и габаритный контроль фур с продуктами. Мишустин уверен, что это ускорит поступление в магазины востребованных продуктов питания и товаров.

До этого глава российского кабинета министров заявлял, что российское правительство планирует, что до окончания 2024 года IT-специалисты получат порядка 50 тысяч льготных ипотечных кредитов. Сообщалось, что общая сумма составит порядка 240 миллиардов рублей.