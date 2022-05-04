В России запустили программу льготной ипотеки для IТ-специалистов

Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других - 9 млн рублей, заявил Михаил Мишустин.

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Правительство РФ планируется, что до окончания 2024 года IT-специалистам выдадут порядка 50 тысяч льготных ипотечных кредитов, общая сумма которых составит порядка 240 миллиардов рублей. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых могут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий...» , - сказал глава правительства РФ в ходе совещания с вице-премьерами.

Планируется, что максимальный размер займа в городах населением более миллиона будет достигать 18 миллионов рублей, в остальных городах он будет составлять девять миллионов рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что гражданам России теперь предоставляется возможность сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной или другой субсидированной.