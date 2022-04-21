На границе РФ отменят весовой и габаритный контроль фур с продуктами

Глава кабмина РФ уверен, что это ускорит поступление в магазины востребованных продуктов питания и товаров.

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До начала сентября на российских границах будет отменен габаритный и весовой контроль грузовиков, которые доставляют продовольствие и товары первой необходимости. О принятом решении заявил глава российского кабинета министров Михаил Мишустин.

«Прохождение пунктов пропуска станет занимать меньше времени, ускорятся и логистические процессы, а значит, востребованная людьми продукция быстрее поступит в магазины», - заявил он на правительственном заседании в четверг.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что правительство РФ ранее получило дополнительные полномочия с сфере международных грузоперевозок, позволяющих обеспечить беспрепятственный ввоз в страну социально значимых товаров.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на совещании по развитию АПК отметил, что Россия обладает всеми возможностями для импортозамещения в сфере продовольствия на фоне вводимых санкций. Этому способствует потенциал отечественного агропромышленного комплекса и науки, заявил президент. Ключевой задачей на текущий год глава государства назвал выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию.