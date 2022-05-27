McDonald's направил в Роспатент заявки на регистрацию нового названия

Обсуждаются такие варианты названий, как «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

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Выкупившая McDonald’s российская компания подала заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов, которые в будущем могут фигурировать в новом названии бывшей сети ресторанов быстрого питания после ее ухода из Российской Федерации.

Согласно данным Агентства городских новостей «Москва», в компании обсуждаются пять возможных вариантов названия, среди которых «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Однако сообщается, что последнюю заявку агентству найти не удалось.

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», - сообщил источник Агентству городских новостей «Москва».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что рестораны McDonald's под новым брендом откроются к середине июня. Воробьев отметил, что 95% ассортимента сохранится, однако некоторым ингредиентам все же пришлось искать «точечную» замену.

До этого в пресс-службе сети ресторанов быстрого питания McDonald's России подтвердили планы открыть рестораны в Российской Федерации к 12 июня. Отмечалось, что в ближайшее время будет представлен обновленный бренд сети ресторанов.