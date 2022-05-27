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Губернатор Подмосковья сообщил, что рестораны McDonald's под новым брендом откроются к середине июня

Елизавета Потейчук
08:14 27.05.2022
Сохранится 95% ассортимента ресторанов, но некоторым ингредиентам все же пришлось искать «точечную» замену, сказал губернатор.
Губернатор Подмосковья сообщил, что рестораны McDonald's под новым брендом откроются к середине июня
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что рестораны быстрого питания МcDonald's, которые в России выкупили новые владельцы, будут открыты к середине июня. Причем большая часть прежнего меню останется неизменной, сохранится 95% ассортимента. Воробьев добавил, что все сырье для ресторанов и так было отечественным, но некоторым ингредиентам все же пришлось искать «точечную» замену.

«Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом», - сказал Воробьев в интервью РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти поддержат возобновление работы ресторанов McDonald's под новым брендом. Градоначальник также отметил, что их меню останется прежним. До этого неральный директор McDonald's в России Олег Пароев сообщил, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде ресторанов.

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