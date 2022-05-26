В McDonald's подтвердили планы открыть рестораны в РФ к 12 июня

В ближайшее время будет представлен обновленный бренд сети ресторанов.

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Рестораны McDonald's в России планируется открыть к 12 июня. Точный график будет известен позднее. Об этом сообщили в пресс-службе сети.

«Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее. Обновленный бренд мы представим отдельно в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти поддержат возобновление работы ресторанов McDonald's под новым брендом. Градоначальник также отметил, что их меню останется прежним.

Сеть закрыла свои рестораны в России в начале марта. В сообщении уточняется, что компания планирует сохранить зарплату всем 62 тысячам российских работников.