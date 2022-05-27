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Пленный рассказал, как командиры ВСУ скрывают потери, записывая погибших в дезертиры

12:59 27.05.2022
По словам пленного украинского военнослужащего, командование списало людей и скрыло потери, близким и родным погибших нагло врут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало видеозапись разговора с украинским пленным Никитой Лазаренко. По его словам, командиры ВСУ скрывали боевые потери, записывая погибших солдат в дезертиры. 

«В окружении обстановка у нас была тяжелая. Не было возможности вывозить двухсотых. В середине марта получил приказ от командира бригады Баранюка выкопать траншею два метра в ширину и 50 метров в длину. Она была нужна для захоронения около 50 сослуживцев, среди них были и мои знакомые», - сказал Лазаренко.

Пленный отметил, что позже ему случайно удалось узнать, что те из убитых, с кем он был знаком лично, в документах были записаны как дезертиры и пропавшие без вести.

«Получается, что командование просто списало и скрыло потери, а близким и родным нагло врут», - подвел итог Никита Лазаренко.

Ранее другой украинский пленный рассказал о страхе перед боевыми действиями - по его словам, люди пришли в ВСУ не чтобы воевать, а чтобы «стоять на блокпостах».

Также Минобороны России опубликовало видео с работой тяжелой артиллерии в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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