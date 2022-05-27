Пленный рассказал, как командиры ВСУ скрывают потери, записывая погибших в дезертиры
Минобороны России опубликовало видеозапись разговора с украинским пленным Никитой Лазаренко. По его словам, командиры ВСУ скрывали боевые потери, записывая погибших солдат в дезертиры.
«В окружении обстановка у нас была тяжелая. Не было возможности вывозить двухсотых. В середине марта получил приказ от командира бригады Баранюка выкопать траншею два метра в ширину и 50 метров в длину. Она была нужна для захоронения около 50 сослуживцев, среди них были и мои знакомые», - сказал Лазаренко.
Пленный отметил, что позже ему случайно удалось узнать, что те из убитых, с кем он был знаком лично, в документах были записаны как дезертиры и пропавшие без вести.
«Получается, что командование просто списало и скрыло потери, а близким и родным нагло врут», - подвел итог Никита Лазаренко.
Ранее другой украинский пленный рассказал о страхе перед боевыми действиями - по его словам, люди пришли в ВСУ не чтобы воевать, а чтобы «стоять на блокпостах».
Также Минобороны России опубликовало видео с работой тяжелой артиллерии в ходе специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов