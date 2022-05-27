«Пришли, чтобы на блокпостах стоять»: пленный из ВСУ рассказал о страхе перед боевыми действиями

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Минобороны России публикует новые записи разговоров с пленными украинскими военнослужащими. Боец ВСУ Андрей Каминский рассказал о страхе перед боевыми действиями.

«Люди не хотели воевать. Они пришли реально, чтобы, наверное, там на блокпостах стоять. Кто пришел, кого забрали. Сдался в плен. Нас была группа из 16 человек. Мы были в подвале церкви. Из этих 16 человек пять человек только прибыло. Сильный был артобстрел, и мы приняли для себя решение не уходить, потому что это очень страшно, а сдаться. Это самый лучший вариант, лучших вариантов нету», - признался Каминский.

По словам пленного, когда они услышали шум российской военной техники возле себя, то начали готовиться к сдаче. Сняв каски и бронежилеты и сложив их в центр подвала, украинские военнослужащие вышли наружу.

Также Андрей Каминский выразил благодарность за хорошее отношение в плену - сдавшихся военнослужащих ВСУ снабдили сигаретами, водой и теплой гречкой. Как заметил Каминский, последней они не видели уже давно - еще когда стояли на блокпостах в городе Луцке. Уже на той стадии, как подчеркнул пленный, обеспечения не было совсем.

Ранее Минобороны России публиковало кадры работы самоходных установок «Малка» в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов